Carteira de Identidade Nacional: postos do SAC atendem exclusivamente a idosos neste sábado

SAC realiza um atendimento exclusivo para idosos neste sábado (17), pela manhã. O serviço oferecido é somente a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A ação faz parte da terceira edição do Projeto Cidadão 60+, que oferece o serviço apenas para o público idoso em postos da rede na capital, interior e no SAC Móvel. O atendimento será por agendamento prévio, que deve ser feito pelo call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

Na capital e Região Metropolitana (RMS), todos os postos participam da ação. No interior são 19 unidades e ainda mais 46 Pontos SAC, além do SAC Móvel. As carretas estão em Salvador, no Centro de Abastecimento de Paripe, no Subúrbio Ferroviário; e no Hospital Ortopédico do Estado, no Cabula. No total, a terceira edição do Projeto Cidadão 60+ vai contemplar cerca de 70 municípios baianos, incluindo a capital, com capacidade para realizar quase 5 mil atendimentos.

A ação, que acontece durante um sábado por mês, é exclusiva para idosos a partir de 60 anos de idade, conforme estabelecido pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). O intuito é oferecer um atendimento especializado e acolhedor a esse público. Nas duas primeiras edições foram realizados cerca de 10 mil atendimentos.

CIN – A primeira via da CIN é gratuita e terá o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão original em mãos de acordo com o estado civil. Caso a certidão esteja plastificada é preciso levar também uma cópia. Vale destacar que a CIN permite incluir também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e até informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.

A CIN também possui uma versão digital que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão. O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados. A CIN tem validade de acordo com a faixa etária do cidadão: de 0 a 12 anos incompletos, validade de 5 anos; 12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada. Para outras informações, a Saeb disponibiliza o site oficial (https://www.ba.gov.br/administracao/) e o site do SAC (www.sac.ba.gov.br).