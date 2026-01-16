Irdeb abre inscrições para festival com foco na arte negra

O IRDEB abre inscrições para o I Festival das Artes do Cineteatro 2 de Julho, iniciativa inédita que promove cultura, diversidade e acesso democrático às artes. O evento acontece em abril de 2026, no Cineteatro 2 de Julho, em Salvador, com até 16 ações culturais em música, teatro, dança, cinema, fóruns, palestras, workshops e lançamento de filme inédito. A expectativa é atingir mais de 2.500 pessoas, incluindo 1.000 estudantes da rede pública estadual. Com foco na arte negra, o evento valoriza produções afro-brasileiras e o protagonismo de artistas negros. As inscrições são gratuitas, de 16 de janeiro a 06 de fevereiro de 2026, pelo formulário: https://forms.office.com/r/wNfQcay5J0.

Podem participar artistas, grupos e coletivos independentes da Bahia nas linguagens de Música, Teatro e Dança. Serão selecionadas propostas para apresentações presenciais, com cachê de R$ 10.000 por projeto. O festival contará com acessibilidade em Libras, ingressos populares e ações de sustentabilidade.

O Festival é um convite aberto à classe artística para ocupar, compartilhar e construir coletivamente um espaço de criação, diálogo e visibilidade. A iniciativa será um encontro entre artistas, público, educação e comunidade, estimulando trocas, experiências e a circulação de produções que reafirmam a potência da arte como ferramenta de expressão, identidade e transformação social. Artistas e coletivos são convidados a fazer parte deste primeiro momento, contribuindo para a construção de um festival plural, diverso e representativo da cena cultural baiana