/ Publicado em Bahia, Cultura, Destaques

Margareth da início às obras de requalificação do Bembé do Mercado em Santo Amaro

Uma cerimônia, neste sábado, 17, em Santo Amaro,  às 9h30, no Salão Nobre da Prefeitura, vai marcar o início das obras de restauração do Mercado Municipal e a requalificação da Feira do Bembé do Mercado.

A cerimônia terá a participação da ministra da Cultura, Margareth Menezes, e do presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass, além de autoridades locais, representantes da sociedade civil.

As obras serão realizadas com recursos do Novo PAC com investimento total de R$ 28,5 milhões e serão executadas pela Prefeitura de Santo Amaro e acompanhadas pelo Iphan; o prazo de execução das obras é de dez meses, previsto após Ordem de Serviço.

O termo “bembé” é uma referência ao Candomblé, enquanto “do Mercado” remete ao local onde ocorre a celebração, o Largo do Mercado. O evento é marcado por manifestações como o samba de roda, capoeira e a dança maculelê, em um encontro celebra a ancestralidade africana presentes na cultura baiana

O Bembé do Mercado, registrado como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Iphan desde 2019, é considerado o maior candomblé de rua do mundo e ocorre desde 1889, celebrando a ancestralidade africana, com manifestações como samba de roda, capoeira e maculelê.

Considerado o maior candomblé de rua do mundo, o Bembé surgiu em 1889, como uma celebração popular e religiosa da comunidade negra local à abolição da escravatura. Desde então, o evento tem sido realizado de forma ininterrupta, reafirmando a força das tradições afro-brasileiras e a ocupação dos espaços públicos por expressões culturais historicamente marginalizadas.

Deixe um comentário