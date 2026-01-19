/ Publicado em Colunistas, Destaques

Jornalistas visitam obras estruturantes no Distrito quilombola da Matinha

No último sábado (17), uma equipe de jornalistas de Feira de Santana cumpriu uma agenda de visitas técnicas no Distrito Quilombola de Matinha para acompanhar o andamento de importantes intervenções públicas. O roteiro incluiu a obra de requalificação do Tanque da Matinha dos Pretos, projeto de responsabilidade da Prefeitura Municipal voltado para a revitalização hídrica e urbanística da área, e a nova Escola Quilombola de Tempo Integral, unidade de ensino de grande porte construída pelo Governo do Estado da Bahia.

A iniciativa da visita partiu do jornalista Jânio Rêgo, morador da localidade e editor do Blog da Feira, que tem utilizado o espaço midiático para dar visibilidade às demandas e ao potencial de desenvolvimento socioeconômico do distrito.

Desenvolvimento local e Integração – Após a vistoria técnica nas obras, os profissionais de imprensa realizaram um tour pelos estabelecimentos comerciais da região. A programação foi encerrada com um momento de confraternização em bares locais, reforçando a integração entre a classe jornalística e a comunidade da Matinha. O encontro serviu não apenas para o registro do progresso infraestrutural — como o colégio que promete transformar a realidade educacional dos jovens quilombolas — mas também para valorizar a cultura e a hospitalidade do povoado, que segue em ritmo de transformação através da parceria entre as esferas públicas e o olhar atento da comunicação local

Luiz Tito é jornalista, responsável pelo site Digaí

Deixe um comentário