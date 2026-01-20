Jornada Pedagógica de Feira aborda a equidade, diversidade e o direito de aprender

A Rede Municipal de Ensino de Feira de Santana realiza, entre os dias 26 deste mês e 2 de fevereiro, a tradicional Jornada Pedagógica, com o tema central “Alfabetização em Contexto: Equidade, Diversidade e o Direito de Aprender na Rede Municipal de Feira de Santana”. A Jornada começa dia 26 mas no dia 28 haverá uma palestra central do renomado psicólogo, escritor e palestrante Alexandre Coimbra Amaral, que trará uma reflexão sobre saúde emocional, relações humanas e práticas educativas que fortalecem o direito de aprender.

A Jornada Pedagógica 2026 será um encontro formativo e inspirador que reúne toda a comunidade escolar para refletir, aprender e construir juntos o futuro da educação no município. A programação tem início no dia 26 de janeiro para segmentos como serviços gerais e portaria, cuidados educacionais e equipe administrativa. Nos dias seguintes segue com equipe pedagógica, com diversas ações voltadas para profissionais da educação.

Para o secretário de Educação, Pablo Roberto, nesta edição, o foco da Jornada está em um dos pilares mais essenciais da educação: a alfabetização, entendida como a base para todos os aprendizados futuros e como um direito inegociável de cada criança e jovem. “O tema escolhido expressa a importância de práticas pedagógicas que reconheçam e valorizem cada estudante em sua singularidade, trazendo à tona quatro eixos fundamentais: equidade, alfabetização, diversidade e o direito de aprender”, explica o secretário.