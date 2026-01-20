O ‘Bicho do Tomba’ no painel de azulejos do Terminal Rodoviário da Feira

O jornalista e ex-secretário de Comunicação de Feira de Santana, Edson Borges, produziu vídeo-reportagem, em plena pandemia, 2021, sobre o tradicional Bicho do Tomba, lenda urbana que permeia o imaginário feirense desde a segunda metade do século passado. A narrativa retoma um tema já tratado por ele em veículos de imprensa da cidade e reforça o lugar das histórias orais na memória coletiva.

O Bicho do Tomba no painel da Estação Vídeo do jornalista Edson Borges revisita lenda urbana e relaciona obra de azulejaria instalada em Feira de Santana. No conteúdo audiovisual, o jornalista comenta o painel em azulejaria dos artistas Lênio Braga e Horst Udo Knoff, instalado na Estação Rodoviária desde os anos 1960, e estabelece relação entre a obra e as histórias que contribuíram para a construção simbólica do Bicho. A retomada do assunto também reabre o debate sobre os elementos que compõem a cultura urbana de Feira de Santana e suas camadas de sentido.