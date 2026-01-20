Rosy Moreno no Grupo Lomes comanda manhãs da Band FM de Feira

A Band FM 90,5 Feira de Santana, emissora do Grupo Lomes de Comunicação, inicia 2026 com uma super novidade no quadro de apresentadores: Rosy Moreno retorna ao conglomerado radiofônico, composto por 14 emissoras na Bahia e Sergipe, para comandar a manhã na Band FM e deixar a sua rádio ainda mais do seu jeito.

Com 32 anos de experiência na radiodifusão, Rosy Moreno irá apresentar o programa Manhã Show, das 9 horas às 11 horas, de segunda a sábado.

A comunicadora chega a Band FM Feira de Santana após passagens por emissoras de diversas cidades da Bahia, com uma carreira marcada pela versatilidade e paixão pela comunicação.

O início no rádio foi com apenas 15 anos na cidade de Bom Jesus da Lapa, na Bahiana FM. Com sua voz marcante, Rosy também teve passagens pelas rádios FM Líder, em Barreiras, Ubatã FM, na cidade de Ubatã, Recôncavo FM, em Santo Antônio de Jesus, Ipirá FM, em Ipirá e Rádio Bela Vista, em Poções.

Em Salvador, fez parte do time da rádio A Tarde FM, na época FM 104. Já em Feira de Santana, Rosy Moreno integrou o quadro de apresentadores da Rádio Povo, Princesa FM, Nordeste FM e pelo Grupo Lomes, marcou passagem na Eldorado FM, hoje TransBrasil FM Feira de Santana.

“Fiquei extremamente feliz com o convite, me senti lisonjeada para ingressar na Band FM, uma rádio que está se destacando cada dia mais, uma programação muito boa e eu quero chegar para somar, para que o meu trabalho, para que a minha voz seja bem ouvida”, comentou Rosy Moreno.