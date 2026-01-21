Dandara Barreto traz à público pesquisa de Bel Pires: “O Candomblé no Banco dos Réus”

Hoje, no Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, a jornalista Dandara Barreto trouxe à público “O candomblé no banco dos réus”, pesquisa do historiador feirense Josivaldo Pires (Bel Pires). A pesquisa expõe como o racismo estrutural e a intolerância religiosa foram institucionalizados pelo Estado e pelo Judiciário.

O estudo investiga processos judiciais e registros históricos que revelam como o candomblé foi criminalizado, perseguido e tratado como crime ao longo do século XX.

Entre os casos está o de Jardelina, menina negra de 7 anos, cuja morte foi usada para reforçar preconceitos e condenar práticas religiosas de matriz africana. Assista o documentário: