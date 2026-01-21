No Fórum de Davos, Zé Neto mantém encontro com embaixador do Brasil na Suiça

O deputado Zé Neto reuniu-se com embaixador do Brasil na Suíça e junto à União Europeia, Guilherme Patriota, no Espaço Casa Brasil (Brazil House), em agenda oficial no Fórum Econômico Mundial 2026, em Davos, na Suíça, na terça-feira (20), A reunião integrou a programação do segundo dia do Encontro Econômico de Davos e teve como foco o papel estratégico da infraestrutura no desenvolvimento das nações diante do atual cenário econômico global.

Durante o diálogo, foram abordados temas centrais como financiamento do desenvolvimento, atração de investimentos internacionais e o posicionamento do Brasil no contexto das transformações econômicas mundiais. Para o parlamentar, a conversa contribui para qualificar o debate no Parlamento brasileiro, alinhando os interesses do desenvolvimento nacional à necessidade de ampliar investimentos externos em áreas estruturantes, especialmente infraestrutura, logística e energia.

O Fórum Econômico Mundial 2026 acontece sob o tema “Um Espírito de Diálogo” e reúne lideranças globais em um momento de intensas mudanças na economia e na geopolítica internacional. Infraestrutura, energia limpa, produção de alimentos, mineração, inovação tecnológica e investimentos produtivos ocupam o centro das decisões globais. Nesse cenário, o Brasil apresenta condições concretas de protagonismo, com matriz energética diversificada, forte capacidade de produção de alimentos, clima favorável, abundância de recursos minerais e base produtiva relevante.

Durante a reunião, Zé Neto destacou a importância do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. “É um acordo histórico, esperado há mais de 40 anos. Há, sem dúvida, grandes perspectivas para o desenvolvimento dos dois blocos, com geração de emprego e renda para o nosso país. O Brasil estará fortemente integrado a esse acordo, ampliando oportunidades de crescimento para diversas cadeias produtivas que poderão exportar para a União Europeia. Inclusive, já ficou encaminhada a construção, até o mês de abril, de um evento na Europa — ainda com local a ser definido — para aprofundarmos esse debate junto ao setor produtivo nacional, conhecer melhor os detalhes do acordo e viabilizar novos negócios que possam gerar mais riqueza para o Brasil. ”, concluiu o parlamentar.

O parlamentar também ressaltou o momento positivo vivido pelo Brasil, com a condução do governo do presidente Lula e da política econômica liderada pelo ministro Fernando Haddad, especialmente após a aprovação da reforma tributária, resultado de mais de 40 anos de debate. Segundo ele, o país avança, ganha reconhecimento internacional e amplia sua inserção na economia mundial. “O momento é de crescimento, e não faltará disposição para seguir trabalhando nessa jornada”, concluiu.