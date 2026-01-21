Zé Ronaldo reitera que vai cumprir mandato de Prefeito até o final: zero chance de candidatura este ano

O prefeito de Feira, Zé Ronaldo, reiterou hoje (quarta-feira,21) para a imprensa do município o que disse desde a campanha eleitoral: cumprirá o mandato de Prefeito até o final, portanto, zero chance de ser candidato a algum cargo eletivo este ano. E disse que continua “focado na administração”.
Dessa maneira, Ronaldo pôs abaixo as especulações que surgiram esta semana sobre uma provável candidatura dele a vice-governador em uma das duas chapas polarizadas: de Jerônimo ou ACM Neto.
Ele comentou sobre os encontros políticos que manteve ontem em Salvador, com Bruno Reis, prefeito da capital, e em seguida com Geddel Vieira Lima, cacique do MDB na Bahia, e que resultaram nas especulações.
Ele disse que há alguns meses Geddel o procurou mas não houve o encontro, o que aconteceu agora. Não entrou em detalhes sobre o teor da conversa. Preferiu lembrar que foi colega, próximo , de Geddel quando foram deputados federais e fez questão de destacar que tem trânsito livre com o ex-presidente e líder nacional do MDB, o ex-presidente Michel Temer, de quem Geddel foi ministro. “Se eu ligar para Michel, agora, ele me atende“, gabou-se.