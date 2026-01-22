Estudantes da rede pública de Feira começam a receber os kits de material escolar

Pela primeira vez o material escolar vai ser entregue aos alunos no início do ano letivo, incluindo kit escolar para o Fundamental I, kit escolar para o Fundamental II e kit escolar para a educação infantil. Hoje estou extremamente alegre porque o que eu sempre pensei para a educação está acontecendo, comemorou o prefeito de Feira, Zé Ronaldo, ao inspecionar os materiais que foram encaminhados para distribuição nas 208 escolas municipais.
A partir deste ano os alunos também passam a receber sapato escolar e meia. E o número de itens do fardamento escolar também foi ampliado, passando de duas para três camisas, sendo uma gola polo, uma regata e mais uma gola redonda. O fardamento ainda é composto por um short elanca, um short tactel e ainda uma calça tactel. Todos também mochilas
O kit de material escolar I – educação infantil é composto por: caderno de caligrafia, lápis grafite jumbo, lápis de cor jumbo – 12 cores, borracha branca, apontador duplo, cola branca, caneta hidrocor jumbo – 12 cores, giz de cera jumbo – 12 cores, estojo escolar, massa de modelar – 12 cores, tinta guache – 6 cores, pincel, tesoura escolar sem ponta, avental plástico, tela para pintura, tinta escolar para pintura a dedo, classificador com elástico, classificador rápido e bolo de espuma para pintura em geral.
Já o kit material escolar II – Ensino Fundamental I, é composto por: caderno de caligrafia, caderno espiral de arame ¼, caderno universitário, diário escolar, lápis preto, lápis de cor – 12 cores, borracha branca, apontador com depósito, cola branca, caneta hidrocor – 12 cores, giz de cera jumbo – 12 cores, estojo escolar, régua, caneta esferográfica, tesoura escolar sem ponta e classificador com elástico.
Enquanto isso, o kit material escolar III – do ensino fundamental II é composto por: caderno universitário, caderno de caligrafia, lápis preto, caneta esferográfica azul, caneta esferográfica preta, caneta esferográfica vermelha, borracha branca, apontador com depósito, calculadora de bolso, régua, transferidor, esquadro 45º, esquadro 60º, compasso escolar, caneta hidrocor – 12 cores, lápis de cor – 12 cores, classificador com elástico e estojo escolar.