Jerônimo entrega ponte sobre o Rio Cachoeira no sul da Bahia: Itapé

Em Itapé, no sul da Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues entregou uma ponte, de 140m de extensão, sobre o Rio Cachoeira, no acesso à BA-120. Além dessa obra, que custou mais de R$ 15 milhões, foi inaugurada a nova sede do Colégio Estadual de Tempo Integral Dom Paulo Lopes de Farias. A obra recebeu mais de R$ 13 milhões.

Durante a entrega da 99ª unidade de ensino em tempo integral da rede estadual, Jerônimo Rodrigues destacou a importância da educação como ferramenta de transformação social. “Estamos entregando uma escola completa, moderna, que oferece dignidade aos estudantes e aos profissionais da educação.

Mais de 350 estudantes matriculados na unidade contam com biblioteca, sala de informática, laboratórios, sala multifuncional, restaurante estudantil, teatro, quadra poliesportiva coberta, campo de futebol society e 15 banheiros.

Fortalecimento da saúde – A saúde de Itapé também foi reforçada. O município recebeu uma ambulância, além de kits odontológicos, para Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de estabilização, ampliando o atendimento à população.

Durante a visita, o governador também garantiu a assinatura de convênios para novas obras, como a construção do portal da cidade, a pavimentação de ruas no bairro Maria Rosa, no entorno do Estádio Municipal, e a requalificação da Praça do Entroncamento. Além disso, será assinada a cessão de uma van para o transporte de pacientes que fazem Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

Jerônimo ainda autorizou a obra de revitalização da Praça Helena Iglessias; drenagem no Centro da cidade; um kit fanfarra e a construção do mercado municipal. O município também será contemplado com a construção de ciclovia na BA-120, no trecho entre o entroncamento da BA-415 até Itapé, com extensão de 2,9 quilômetros, além da autorização para início de processo licitatório para implantação da iluminação da ponte sobre o Rio Cachoeira.