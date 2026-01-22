Prefeito apresenta “balanço” da Saúde em 2025 e destaca resultados “extraordinários”

A Prefeitura de Feira de Santana apresentou, na manhã de quarta-feira (21), os indicadores de desempenho da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação Hospitalar de Feira de Santana referentes ao ano de 2025. Os dados foram divulgados pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho, durante entrevista coletiva realizada no Paço Municipal Maria Quitéria.

“São números extraordinários”, afirmou o prefeito ao destacar os resultados alcançados. Segundo ele, os indicadores demonstram crescimento na prestação de serviços em todos os setores da saúde. “Melhorar o atendimento e facilitar o acesso da população aos serviços de saúde é um compromisso permanente da gestão municipal”, reforçou.

Avanços na rede hospitalar –Entre os destaques apresentados estão os resultados do Hospital da Mulher, unidade de referência na assistência à saúde feminina e neonatal, mantida pela Fundação Hospitalar. A unidade registrou crescimento significativo no número de consultas com especialistas, além do aumento na realização de exames clínicos e laboratoriais.

Em 2025, foram realizados 7.064 partos, dos quais 882 foram prematuros. O hospital contabilizou mais de 50 mil atendimentos, 12.572 internações, 1.758 laqueaduras e mais de 2.300 cirurgias eletivas, procedimentos que não têm caráter de urgência. Já a Casa de Parto registrou mais de 2,1 mil nascimentos, voltados para gestantes de baixo risco.

“Os avanços são significativos e refletem o compromisso do governo municipal em oferecer melhores condições de atendimento e promover a universalização do acesso aos serviços de saúde”, destacou o prefeito.

Atenção primária e ampliação de serviços – Na atenção primária, os indicadores também apontaram crescimento expressivo. A demanda espontânea — quando o atendimento ocorre sem agendamento prévio — registrou aumento de 147%, alcançando quase 300 mil consultas. Já os atendimentos com especialistas somaram 694.321, com variação positiva de 5,2%.

Houve ainda aumento de 14% no acompanhamento pré-natal, além de avanços nos serviços prestados pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e nas ações de imunização em todo o município.

Mais investimentos em saúde – Outro ponto destacado foi o crescimento nos investimentos com recursos próprios do Município. O aporte financeiro na saúde teve aumento de 24%, passando de R$ 229,233 milhões para R$ 284,157 milhões.

“São indicadores que refletem diretamente a qualidade dos serviços ofertados à população. Apesar de um ano desafiador, os resultados positivos estão ligados ao aumento de investimentos e à melhoria da gestão do sistema de saúde”, avaliou o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Matos.

A diretora-presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, Gilberte Lucas, também ressaltou a importância dos resultados apresentados. “Esses indicadores demonstram o esforço coletivo das equipes da Fundação Hospitalar, que atuam diariamente com dedicação e responsabilidade. Investimos na qualificação dos profissionais, na melhoria da estrutura e na humanização do atendimento, garantindo mais segurança e qualidade para mães, bebês e toda a população atendida”, afirmou..