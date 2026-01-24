Eleitores de Feira ajudaram a eleger 17 deputados federais em 2022

Dos 40 candidatos a deputado federal mais votados em Feira, na eleição de 2022, 17 foram eleitos e são agora candidatos à reeleição. Eles tiveram cerca de 120 mil votos em Feira. Desses, mais de 60 mil foram para Zé Neto.

Entre os eleitos, depois de Zé Neto a votação maior foi de Marcio Marinho, o líder baiano do partido da Igreja de Edir Macedo, o Republicanos, com 10 mil votos, seguido pelo extremista de direita, Capitão Alden que capturou 8 mil votos feirenses. Gabriel Nunes, Lidice da Mata, Oto Filho, também receberam votos de Feira.

Entre os não eleitos o mais votado foi Zé Chico, com 34 mil votos seguido pelo vereador feirense Galeguinho que chegou perto dos 15 mil.

*Dados fornecidos gentilmente pelo Irmão Niel.