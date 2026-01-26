Jerônimo inaugura a 100ª escola de tempo integral em Maracás

A educação baiana viveu um momento histórico, sábado (24), em Maracás, no sudoeste da Bahia. Ao inaugurar o Colégio Estadual de Tempo Integral Iracy Marlene da Hora Passos, Jerônimo Rodrigues alcançou, em três anos de governo, a marca simbólica e transformadora da 100ª escola de tempo integralcom obras iniciadas e concluídas na sua gestão.

Durante a solenidade o governador destacou o significado do investimento para a região. “Chegar à 100ª escola de tempo integral é a prova de que estamos no caminho certo. Educação é prioridade absoluta do nosso governo, porque é ela que transforma realidades, cria oportunidades e garante dignidade para os nossos jovens”, afirmou Jerônimo Rodrigues.

A estrutura estudantil contou com investimento de aproximadamente R$ 34,7 milhões. As obras realizadas pela Conder contemplaram a construção de 24 salas, biblioteca, setor administrativo, três laboratórios, sala de atendimento educacional especializado, restaurante estudantil, teatro, campo de futebol society com pista de atletismo, vestiário, quadra poliesportiva coberta com arquibancada, guarita, subestação e 26 banheiros.

“Essa belíssima escola que nós estamos entregando está dentro de um investimento que é o maior do Brasil, de novas escolas com infraestrutura moderna”, declarou o ministro Rui Costa. Também participaram da ocasião a secretária da Educação (SEC), Rowenna Brito e outras autoridades estaduais e municipais, além de estudantes, professores, funcionários, autoridades e pessoas da comunidade. “E hoje, no Dia Internacional da Educação, a gente vem em Maracás para inaugurar esse grande equipamento. A escola nova, do zero. Mas, já são mais de 300 obras inauguradas, entre escolas novas e modernizadas. Quase R$ 11 bilhões investidos na educação”, ressaltou Rowenna Brito.