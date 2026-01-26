Prefeitura de Feira vai revitalizar a Lagoa do Chico Maia no bairro da Mangabeira

A Lagoa de Chico Maia vai passar por profunda transformação, se tonando em moderno espaço de lazer e proteção ambiental de Feira de Santana. O prefeito Zé Ronaldo foi ao locak e explicou aos moradores o que vai ser feito na lagoa e anunciou: não será permitida pela Prefeitura construir nas proximidades da margem do corpo d’água.

“O projeto prevê a retirada de todo o material que está acumulado no fundo da lagoa, bem como a vegetação, para que o espelho d’água volte a aparecer, a refletir o sol”, afirmou o prefeito.

Destacou que a revitalização da lagoa, com o aumento da sua capacidade de acúmulo de água e aumento da sua capacidade de escoamento, vai ser determinante para que outra obra importante para toda a região Leste, o Convive, localizado numa área com problemas de alagamento, seja iniciada.

Técnicos da EG, empresa responsável pela obra, já trabalham na topografia – para medir ângulos e distâncias, permitindo, assim, o mapeamento exato do terreno.

Ainda nesta fase inicial será feita a batimetria, que consiste na medição da profundidade da lagoa, detalhe que está relacionado ao assoreamento, que torna estes espaços mais rasos.

Outro ponto é a sondagem, que é a perfuração do solo da lagoa que retira material que, analisado, revela a composição, estrutura, resistência e profundidade das camadas de solo e rocha.

O titular da Soma (Superintendência de Operações e Manutenção), João Vianey, as intervenções terão capacidade para reter o fluxo da água, bem como controlar a saída, nos períodos de chuvas intensas, com o vertedouro de dimensões adequadas.