Escola de Saúde Pública da Bahia abre 50 vagas para curso de especialização em cuidados paliativos

Com o objetivo de qualificar profissionais para atuação na assistência hospitalar de pessoas em sofrimento grave, a Escola de Saúde Pública da Bahia Professor Jorge Novis (ESPBA), vinculada à Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), abriu 50 vagas para o Curso de Especialização em Cuidados Paliativos (Nível Técnico).

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 9 de fevereiro, exclusivamente online, através do site http://www.saude.ba.gov.br/educacao/processos-seletivos, onde também está disponível o edital.

Realizada em parceria com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) e a Academia Estadual de Cuidados Paliativos da Bahia (AECP-BA), a formação é destinada a Técnicos de Enfermagem, devidamente formados e habilitados, que desejam aprofundar conhecimentos e habilidades para oferecer cuidado ético, humanizado, seguro e alinhado aos princípios dos cuidados paliativos.

Com carga horária total de 300 horas, o curso terá início no dia 3 de março e será desenvolvido ao longo de cinco meses, com atividades presenciais e aprendizagem autodirigida. Os alunos terão acesso a materiais complementares por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), conforme a trilha de aprendizagem disponibilizada no sistema.