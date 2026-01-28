“Grandes Poetas da Feira”, coletânea de Marcondes Araujo e prefácio de Alana Freitas; dowload gratuito

Grandes Poetas da Feira é uma coletânea que reúne poemas de 10 expoentes da literatura feirense, desde o século 19 até meados do século 20: Sales Barbosa, Filinto Bastos, Honorato Bomfim, Gastão Guimarães, Georgina Erismann, Aloisio Resende, Eurico Alves Boaventura, Godofredo Filho, Antonio Lopes e Alcina Dantas. E com uma importante novidade: um ABC de Lucas da Feira praticamente desconhecido, escrito quando Lucas ainda era vivo, e que deve ser a primeira obra literária da história de Feira de Santana.

Grandes Poetas da Feira é voltado especialmente para alunos das escolas públicas, com o objetivo de incentivá-los ao hábito da leitura, ao gosto pela literatura, e para que conheçam a riqueza cultural da Princesa do Sertão.

A coletânea foi organizada pelo jornalista Marcondes Araujo, e tem prefácio da escritora Alana Freitas.

disponível para baixar (download)

https://www.dropbox.com/scl/fi/d8mxs4a4i6o2k5guwz08u/GRANDES-POETAS-DA-FEIRA-Marcondes-Araujo.pdf?rlkey=q8pc6wxdcpwnadfmlhpwe