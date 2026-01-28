Reunião secreta: Zé Ronaldo, Jerônimo e Wagner conversaram sozinhos; depois, entraram os secretários

Foi uma reunião em dois tempos. Primeiro, o governador Jerônimo, o senador Jaques Wagner e o prefeito de Feira, Zé Ronaldo, conversaram sozinhos na sala do Governador. Somente depois é que entraram cinco secretários de estado e ajustaram questões relacionadas a pavimentação urbana, obras de infra estrutura da cidade e transporte e alguns convênios e recursos federais. Foi dessa maneira, segundo uma fonte da Governadoria ouvida pelo BF, o rito do encontro hoje pela manhã entre os dois petistas e um dos fortes líderes do União Brasil, na Bahia.

Logo após, o próprio governador e o senador postaram nas redes sociais o encontro com Rinaldo, para resolução de questões institucionais e demandas da Feira. Não falaram em política. Zé Ronaldo foi ouvido pela imprensa estadual e repetiu o mesmo: foi a convite do Governador e não se conversou sobre política. A Bahia toda especula.

Da reunião da qual participaram os secretários um dos assuntos conversados foi acerca da proposta de um parque urbano na região da Avenida Nóide e para esse.tipo de obra há recurso do Ministério das Cidades, além de outros pontos administrativos. Da primeira reunião, nada se sabe