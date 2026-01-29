Coletânea de poetas lançada por Marcondes na Jornada tem o “ABC de Lucas da Feira”

A coletânea “Grandes Poetas da Feira”, que reúne poemas de 10 expoentes da literatura feirense, desde o século 19 até meados do século 20, foi lançada, ontem, 29, em Feira de Santana, dentro da programação da Jornada Pedagógica 2026 da rede pública municipal de ensino

O lançamento aconteceu no auditório 2 do Centro de Formação de Profissionais da Educação, na Secretaria Municipal de Educação, diante de milhares de gestores e gestoras da rede municipal de ensino.

Organizada pelo jornalista Marcondes Araujo, com prefácio da professora e escritora Alana Freitas, o livro conta com 50 poemas dos seguintes autores, e suas respectivas biografias: Sales Barbosa, Filinto Bastos, Honorato Bomfim, Gastão Guimarães, Georgina Erismann, Aloisio Resende, Eurico Alves Boaventura, Godofredo Filho, Antonio Lopes e Alcina Dantas.

E apresenta uma relíquia histórica e literária: um ABC de Lucas da Feira praticamente desconhecido, apócrifo e anterior ao consagrado ABC do meirinho Souza Velho. Esse ABC foi escrito quando Lucas ainda era vivo, e deve ser a primeira obra literária da história de Feira de Santana. Foi descoberto pela historiadora feirense Eliane Costa, em suas pesquisas sobre Lucas.

Grandes Poetas da Feira é voltado especialmente para alunos das escolas públicas, com o objetivo de incentivá-los ao hábito da leitura, despertar-lhes o gosto pela literatura, e para que conheçam a riqueza cultural da Princesa do Sertão.

Com tiragem de 300 exemplares, está sendo distribuído gratuitamente, pela Diretoria Pedagógica da Seduc, em escolas municipais, bibliotecas públicas e entidades culturais da cidade. Também está sendo publicado em e-book e em audiobook, disponibilizados na Internet e nas redes sociais.

Este projeto foi contemplado nos Editais da Política Nacional Aldir Blanc Bahia e tem apoio financeiro da Prefeitura de Feira de Santana por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer via PNAB, direcionada pelo Ministério da Cultura – Governo Federal.