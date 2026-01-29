Jornada Pedagógica de Feira foi aberta ontem com mais de 3 mil professores

Com a participação de mais de 3 mil professores da Rede Municipal de Ensino de Feira de Santana, a abertura oficial da Jornada Pedagógica 2026, foi realizada ontem, quarta-feira, 28.

A acolhida do público ficou por conta de Luciano Melo, que colocou a plateia para dançar e, ao mesmo tempo, refletir sobre o papel essencial do professor na sociedade. Em seguida, uma apresentação teatral emocionou os presentes ao trazer reflexões sobre sonhos e destacar a importância do professor na construção e realização desses sonhos ao longo da vida.

A condução do evento foi realizada pela professora da rede municipal, Hilana Rios, que ressaltou a relevância de ocupar o palco representando os profissionais que vivem o cotidiano escolar. “É muito simbólico estar aqui representando aqueles que pisam no chão da sala de aula diariamente”, destacou. Em sua fala, Hilana também pontuou: “O evento trouxe reflexões importantes para repensarmos e ressignificarmos nossas ações dentro e fora da escola.”

Durante a solenidade, o secretário municipal de Educação, Pablo Roberto, enalteceu a qualidade dos profissionais da rede e reforçou os avanços conquistados pela Educação de Feira de Santana. “Quando vejo uma plateia como essa, empolgada e comprometida, me abasteço de energia para querer fazer sempre mais pelas nossas crianças e jovens”, afirmou o secretário.

O momento formativo central da noite foi a palestra do psicólogo, escritor e palestrante Alexandre Coimbra Amaral, que trouxe reflexões profundas sobre o papel do professor, as relações humanas e a saúde emocional no ambiente escolar. Alexandre destacou a importância da Jornada Pedagógica como espaço de fortalecimento coletivo: “A Jornada é um tempo de pausa e reencontro, que fortalece o professor e reafirma o sentido do seu trabalho.”

Para a gestora da rede municipal, Karine Oliveira, a abertura simbolizou um recomeço necessário e cheio de significado. “Voltar dessa forma é conjugar o verbo esperançar. Cuidar de quem cuida é o cerne de uma educação de qualidade. Que venha 2026!”, afirmou.

A coordenadora da rede municipal, Rejane Carvalho, também avaliou de forma positiva o primeiro dia da Semana Pedagógica. Segundo ela, a palestra trouxe reflexões inspiradoras para o trabalho ao longo do ano, aliadas a momentos de integração e leveza. Rejane ainda destacou a inovação na organização do evento, com o uso de QR Code para leitura de ingressos e totens para impressão de crachás, conferindo mais modernidade e agilidade ao encontro.

Já a gestora Plácida Emília parabenizou o secretário e toda a equipe pela excelência na organização da Jornada Pedagógica 2026. Para ela, o evento foi pensado a partir do olhar para os profissionais da educação. “Desde a abertura até o encerramento com samba, tudo dialogou com nossas emoções e gerou expectativas positivas para vivermos um ano com responsabilidade, parceria e leveza”, ressaltou.

Encerrando a noite de forma inédita e cheia de alegria, a banda Simplicidade A+ colocou os professores para sambar, marcando, pela primeira vez, o encerramento de uma abertura de Jornada Pedagógica com música e samba no pé, celebrando o reencontro da rede de forma afetiva e descontraída.

A Jornada Pedagógica 2026 segue nesta quinta, 29, dando continuidade a uma semana inteira de programação formativa, voltada a todos os profissionais da Educação, reforçando o compromisso da Rede Municipal com a alfabetização, a equidade, a diversidade e o direito de aprender.