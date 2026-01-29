Prefeito de Feira e desembargador entregam escrituras residenciais a 43 moradores na Lagoa Salgada

A Prefeitura de Feira de Santana contemplou, está semana, 43 famílias residentes na rua Pato Branco, bairro Lagoa Salgada, com a entrega de escrituras residenciais definitivas.

Ao entregar escrituras dos imóveis, o prefeito Zé Ronaldo reafirmou o compromisso de dar continuidade ao programa de legalização da posse de imóveis. A iniciativa estabelece uma segurança jurídica, garantindo a posse aos seus proprietários.

“É um momento ímpar esta conquista para quem conquista definitivamente as escrituras definitivas de seus imóveis. E sem nenhum custo com cartórios”, observou o prefeito destacando que durante suas gestões foram entregues milhares de escrituras de imóveis em várias comunidades carentes de Feira de Santana.

Presente ao ato, o desembargador Roberto Maynard Frank destacou a dimensão deste projeto social encampado pela Prefeitura de Feira de Santana. “Além de poder distribuir justiça social, entrega a sensação de pertencimento e o documento estabelece segurança jurídica. É um projeto que não só regulariza os documentos de imóveis, mas que realiza sonhos. E isso é possíveis graças a parceria com a parceria com esta prefeitura”, firmou.

O secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Valdivan Nascimento, revelou que já estão sendo promovidos estudos para dar continuidade a regularização de escrituras de moradores de outras comunidades. Também informou que dos 43 imóveis contemplados nesta etapa, 15 famílias ainda estão com alguma pendência dependendo apenas de entrega de algum documento pessoal.

Fotos: Washington Nery