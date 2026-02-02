“Não tem discussão sobre a liderança de Otto”, diz ex-presidente da Assembleia da Bahia

Ex-presidente da Assembleia Legislativa – ALBA, deputado estadual Adolfo Menezes (PSD) disse que continua nas articulações para um “quieta e acomoda” no campo governista para a sucessão estadual baiana, mas que os deputados estaduais e federais do PSD fecham com a posição tomada pelo senador Otto Alencar. “Não tem discussão sobre a liderança de Otto. Antes mesmo de toda esta celeuma, sob a liderança do senador, as bancadas estaduais e federais já haviam fechado posição no apoio às reeleições do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues. ‘A política é nuvem’, como dizia o governador mineiro Magalhães Pinto, mas é também a lealdade e o cumprimento do que é acordado”, enfatiza Menezes.

Sobre a posição do senador Angelo Coronel nas eleições de outubro, Adolfo diz que a decisão é “absolutamente personalíssima”. “Coronel é meu amigo mesmo antes da política, através da distinção que eles tiveram com o meu irmão Herculano Menezes, que ficava hospedado na casa da família, em Coração de Maria, quando ainda era médico. Sou amigo dele, de Diego e Angelo Filho. E continuarei sendo, em qualquer circunstância. É um momento muito delicado pra todos nós”, atesta o deputado estadual, cuja base principal é Campo Formoso.

Adolfo Menezes diz que ainda ter esperança de que a situação seja contornada, sem um racha no seio do peessedismo da Bahia. “A única coisa que não tem jeito é a morte. Vamos continuar tentando a conciliação, para que a gente dê uma vitória ainda maior ao presidente Lula e ao governador Jerônimo Rodrigues na Bahia.

Foto: Vagner Casae