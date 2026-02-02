Samba da Praça do Tropeiro recebe sanfoneiros ilustres: Zé Araujo e Tenente-Coronel Frankles

Mesmo num espaço apertado, precário, aguardando o final das obras, inclusive a reforma dos boxes, nesta segunda-feira, 2, o Samba da Praça do Tropeiro teve um molho diferente, presenças novas que agregaram mais gente e qualificaram o ambiente que se impõe como ponto de cultura da Feira: o Samba teve a presença, e “canja”, de dois sanfoneiros ilustres, um profissional, outro diletante mas igualmente talentoso, Zé Araujo e Tenente Coronel PM Flailton Frankles. Vídeos e fotos dão apenas uma idéia do que foi, e do que é o Samba na Praça do Tropeiro, pois é preciso você ir, presencialmente, vivenciar, de perto, a cultura popular nas ruas da Feira.

