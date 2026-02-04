Teatro do Centro de Convenções da Feira vai ‘sextar’ com show da ‘Trilogia do Reggae’

Abrindo a programação de fevereiro do Teatro e Centro de Convenções de Feira de Santana, acontece nesta sexta-feira , 6, às 19h, o show “Trilogia do Reggae”, com Dionorina, Gilsam e Jôhras. A apresentação celebra memória, legado e resistência por meio do reggae produzido na cidade, reafirmando sua força no cenário musical baiano.

Considerado um dos projetos culturais mais bem-sucedidos dos últimos anos em Feira de Santana e na Bahia, a Trilogia do Reggae reuniu originalmente três grandes nomes do gênero na região (Jorge de Angélica, Gilsam e Dionorina), resultando em um álbum com 16 canções autorais e em um documentário premiado no Festival Bahia Afro Filme, consolidando-se como registro histórico da música reggae baiana.

Nesta edição especial, o palco se transforma em espaço de homenagem e continuidade: Jôhras, filha de Jorge de Angélica, se une a Dionorina e Gilsam para celebrar a trajetória e a contribuição artística de Jorge, reafirmando a vitalidade do reggae e sua profunda conexão com identidade, ancestralidade e luta. A entrada é gratuita, sendo necessária a reserva prévia via plataforma digital (Sympla).

https://www.sympla.com.br/evento/trilogia-do-reggae/3294185?referrer=www.google.com&referrer=www.google.com