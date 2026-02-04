Mestre Satú e Mestra Tonha serão reconhecidos em ‘Rito Público de Salvaguarda’ neste domingo em Tócos

No próximo domingo, 8, Saturnino e Antônia Nery, serão reconhecidos como Mestre Satú e Mestra Tonha, em um Rito Público para Salvaguarda dos Mestres da Oralidade e Saberes Tradicionais que vai acontecer na Associação Rural Quilombola de Tócos, comunidade no município de Antônio Cardoso, a cerca de 30km de Feira.

Em janeiro do ano passado (2025) o Mestre Satú, 83 anos, sofreu problemas de saúde e foi internado no Hospital Dom Pedro de Alcântara. Uma corrente de solidariedade se formou para ajudar o Mestre reconhecido como um dos nomes mais importantes do samba-de-roda da Bahia. Mestre Satú superou e encontra-se pronto para o reconhecimento neste domingo,.como mostra vídeo divulgado pela família:

O Ponto de Cultura PIMM (certificado pelo Ministério da Cultura), um dia promotores do evento, explica que o reconhecimento “consolida um processo de museologia em vida”. Mestre Satu e Mestra Tonha lideram o tradicional samba-de-roda de Tócos, um distrito quilombola do município que tem, proporcionalmente, uma das maiores populações de pessoas negras do país.