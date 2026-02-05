Bahia segue na liderança em quantidade de pessoas mortas pela Polícia no Brasil

Em números absolutos, a Bahia, governada por Jerônimo Rodrigues (PT) segue na vergonhosa liderança, entre os estados, em quantidade de pessoas mortas pela Policia, no ano passado: 1.569 (uma alta de 1% em relação a 2024). Na sequência estão São Paulo, governado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 835 mortes (alta de 3%), e o Rio de Janeiro de Cláudio Castro (PL), com 798 casos (aumento de 14%). Os dados são do Ministério da Justiça e alimentados mensalmente pelos próprios estados.

Rafael Rocha, coordenador de projetos do Instituto Sou da Paz, disse ao jornal Folha de São Paulo que o principal motivo para o crescimento da letalidade policial é a falta de vontade política de governadores e de secretários de segurança.

Ele afirma que o controle da violência policial envolve aspectos técnicos e investimentos em formação, mas a postura do gestor também é um elemento determinante. Segundo o especialista, muitos governadores adotam discursos que acabam por incentivar o uso da força letal por parte dos policiais.

Charge de @Benett_