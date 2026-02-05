Coronel Ivana tem 56 anos, é dentista e está há 32 na Polícia Militar da Bahia

A tenente-coronel PM Ivana Teixeira Andrade, 56 anos, graduada em Odontologia , foi promovida a a coronel – o mais alto posto da Polícia Militar da Bahia (PMBA). Representa um marco histórico na corporação que completou 200 anos de existencia . A primeira coronel da PM baiana tem uma trajetória de 32 anos na corporação.

Ao longo da carreira, a oficiala foi reconhecida com a Medalha Marechal Argolo, a Medalha Três Marias e as medalhas de 10, 20 e 30 anos de serviços prestados à corporação. Ela conta ter prestado o concurso da PM para o Quadro de Saúde aos 24 anos, recém-formada, quando ainda não fazia ideia do que era ser policial militar. Mas, como sempre foi disciplinada, adaptou-se rápido e construiu uma carreira longa e sólida, primeiramente atendendo e depois assumindo a gestão da Odontoclínica.

“Eu me sinto honrada de estar aqui neste lugar, ocupando esse espaço, e espero em breve que muitas mulheres estejam aqui”, disse emocionada a coronel e dentista.

As novas promoções, anunciadas pelo governador Jerônimo Rodrigues e publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) foram um total de 130 que recompõe o quadro de oficial. O segundo maior posto, o de tenente coronel, também ganhou destaque sendo alcançado, nesta promoção, por 11 oficialas.

Foto: Sarg. Magno