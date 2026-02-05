Segunda e terça de Carnaval têm pontos facultativos em repartições públicas municipais da Feira

A Prefeitura de Feira de Santana publicou, no Diário Oficial Eletrônico Decreto nº 14.354 que estabelece ponto facultativo nas repartições públicas municipais durante o período do Carnaval. É considerado facultativo o expediente nos órgãos da administração pública municipal, que não funcionam em regime de plantão e não prestam serviços essenciais à população, nos dias 16 e 17 de fevereiro, correspondentes à segunda e terça-feira de Carnaval.

Ainda conforme o documento, na quarta-feira (18 de fevereiro), o expediente nas repartições públicas municipais será retomado a partir das 14h, mantendo-se o funcionamento normal dos serviços essenciais. A medida considera o caráter nacional das festividades carnavalescas e tem como objetivo organizar o funcionamento da administração pública municipal durante o período, garantindo o atendimento à população nos serviços indispensáveis.