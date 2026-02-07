Hemoba divulga funcionamento das unidades na capital e no interior durante o Carnaval

Durante o período do Carnaval, entre os dias 12 e 18 de fevereiro, a Fundação Hemoba manterá o atendimento na capital e no interior do estado com o objetivo de garantir a manutenção dos estoques de sangue e salvar vidas. Tradicionalmente, o período carnavalesco é marcado por uma queda no número de doações de sangue, em decorrência das férias, viagens e festas. Ao mesmo tempo, a demanda por hemocomponentes nas unidades de saúde permanece elevada, especialmente nos serviços de urgência e emergência. Como parte das ações que antecedem o Carnaval, no dia 10 de fevereiro (terça-feira), a sede da Hemoba receberá, às 9h, o Rei Momo eleito em 2025, o influenciador digital Hudson Marcello, além da banda Paroano Sai Milhó, que há 58 anos reúne amigos para cantar músicas clássicas e atuais do carnaval de rua.

Horário de funcionamento – Em Salvador, no dia 12 de fevereiro (quinta-feira), todas as unidades da Hemoba funcionarão em horário normal. Já na sexta-feira, 13 de fevereiro, o atendimento ocorrerá no Hemocentro Coordenador, das 7h30 às 18h, no posto temporário do Shopping Bela Vista, das 9h às 18h, e na unidade móvel de coleta (hemóvel), no Salvador Shopping, das 8h às 17h, enquanto as demais unidades da capital permanecerão fechadas. No sábado, 14 de fevereiro, o Hemocentro Coordenador seguirá aberto das 7h30 às 16h30, o posto do Shopping Bela Vista manterá atendimento das 9h às 18h, e o hemóvel no Salvador Shopping funcionará das 8h às 17h, permanecendo fechadas as demais unidades da capital. No domingo de Carnaval, dia 15, todas as unidades da Hemoba em Salvador estarão fechadas.

Na segunda-feira, 16 de fevereiro, o Hemocentro Coordenador retoma o atendimento das 7h30 às 18h e o posto do Shopping Bela Vista funciona das 9h às 18h, enquanto as demais unidades seguem fechadas. Na terça-feira, 17 de fevereiro, o Hemocentro Coordenador atende das 7h30 às 16h30, com suspensão das atividades nas demais unidades. Na Quarta-feira de Cinzas, 18 de fevereiro, as unidades retomam o atendimento a partir das 12h, com exceção daquelas localizadas no Hospital Ana Nery e no Hospital Irmã Dulce (OSID), que não funcionarão nesse dia. O Centro de Referência às Pessoas com Doença Falciforme Rilza Valentim terá suas atividades suspensas entre os dias 12 e 17 de fevereiro, com retorno no dia 18, a partir das 13h.

No interior do estado, as unidades da Hemoba funcionarão em horário normal nos dias 12 e 13 de fevereiro. No sábado (14), abrirão apenas as unidades que tradicionalmente operam nesse dia, localizadas em Vitória da Conquista, Feira de Santana e Santo Antônio de Jesus. As unidades permanecerão fechadas nos dias 15 e 17 de fevereiro. Na segunda-feira (16/02), não haverá funcionamento das unidades de Alagoinhas, Ribeira do Pombal, Itapetinga e Seabra, enquanto as demais operarão normalmente. No dia 18 de fevereiro, o atendimento no interior será retomado a partir das 14h.

Critérios para doação – Para doar sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 kg e ter idade entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsável legal, e pessoas acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado anteriormente. No dia da doação, o voluntário não deve estar em jejum, nem ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores, além de não fumar por pelo menos duas horas antes do procedimento. É necessário ter dormido, no mínimo, seis horas na noite anterior e evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação. Também é obrigatória a apresentação de documento oficial com foto, válido em todo o território nacional.

