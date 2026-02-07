Painel retrata feirantes e valoriza a cultura popular de Feira de Santana

Um grande retrato da história de Feira de Santana e da cultura nordestina passou a integrar a paisagem urbana do centro da cidade, celebrando o cotidiano, o trabalho e a resistência dos feirantes. Assinada pelo grafiteiro Kbça, a obra está localizada no antigo módulo policial da Avenida Getúlio Vargas, nas proximidades da Avenida Maria Quitéria, e reúne imagens de homens, mulheres e crianças que simbolizam gerações, saberes e modos de vida que fazem da feira um espaço de encontro, troca e memória coletiva, essencial para a identidade cultural do povo feirense.

O projeto contou com o apoio da Prefeitura de Feira de Santana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Secel).

Para o artista Kbça, o mural representa reconhecimento e pertencimento. “Esse painel é uma forma de homenagear os feirantes, que sustentam a cidade com o próprio trabalho e carregam uma cultura viva. Ver essa história representada no espaço público, com o apoio da Prefeitura, é muito significativo”, afirmou.

A obra apresenta traços expressivos e uma paleta marcada por tons quentes e terrosos, que remetem ao sol, à terra e às paisagens do Nordeste. Elementos como alimentos, utensílios, o violão e os gestos do trabalho diário ajudam a construir uma narrativa visual que fala de sustento, afeto e coletividade, dando visibilidade a personagens muitas vezes invisibilizados, mas fundamentais para a vida da cidade.

Foto: Divulgação/SECEL