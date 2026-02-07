UEFS tem inscrições para curso de mandarim abertas até 9 de março

Seguem abertas até 9 de março as inscrições para o curso de Mandarim oferecido pelo Instituto Confúcio da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em parceria com a Universidade de Xangai, e realizado na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs).

Estão sendo oferecidas turmas presenciais em três módulos. Cada módulo possui carga horária de 80 horas. As vagas direcionadas são para pessoas das comunidades interna e externa interessadas em aprender a língua chinesa e conhecer mais sobre a cultura do país. O curso é voltado para pessoas a partir de 15 anos.

As atividades vão ocorrer nos turnos vespertino e noturno, com início previsto para 22 de março de 2026 e encerramento em julho de 2025. As aulas serão ministradas por professores falantes nativos de mandarim, materiais didáticos oficiais, proporcionando uma formação linguística e intercultural qualificada.

As inscrições deverão ser realizadas por meio do link: https://pesquisa.ufba.br/index.php/823119/lang-pt-BR

O curso integra as ações do Projeto Ponte Sertão-China, fortalecendo iniciativas de internacionalização, intercâmbio cultural e aproximação entre Brasil e China no âmbito da UEFS.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail: sertao-china@uefs.br.