Feira contemplada nos investimentos de 300 milhões para reforçar o SUS na Bahia

Com investimentos superiores a R$ 300 milhões para ampliar e qualificar o atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), a Bahia recebeu, na sexta-feira (6), veículos, equipamentos e tecnologias do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC Saúde). As entregas foram realizadas pelo governador Jerônimo Rodrigues e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em agenda no Parque de Exposições de Salvador, contemplando centenas de municípios baianos com reforço na atenção básica, média e de alta complexidade.

Feira de Santana foi contemplada, entre outras coisas, com o Kit Multimídia do Telessaúde, que em breve estará disponível nas Unidades Básicas de Saúde, permitindo a ampliação do atendimento remoto, apoio diagnóstico e qualificação do cuidado oferecido aos usuários do SUS. Para o secretário Rodrigo Matos, que participou do evento representando o prefeito Zé Ronaldo, os investimentos representam um avanço significativo para a saúde pública do município

Foram entregues 1.030 kits destinados às Unidades Básicas de Saúde (UBS), beneficiando 402 municípios, com investimento de R$ 162,7 milhões. Também foram distribuídos 420 kits de Telessaúde para 239 municípios, com aplicação de R$ 2,57 milhões, além de 32 Unidades Odontológicas Móveis, que receberam investimento de R$ 12,8 milhões e atenderão 32 municípios.

Durante a agenda, o governador Jerônimo Rodrigues destacou que os investimentos fortalecem a regionalização da assistência e ampliam o acesso da população aos serviços de saúde. “Essas entregas qualificam a atenção básica, a média e a de alta complexidade, garantindo mais cuidado, dignidade e acesso à saúde para os baianos em todas as regiões do estado”, afirmou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou que o PAC Saúde integra a estratégia nacional de redução das desigualdades regionais e fortalecimento do SUS. “Para que uma política econômica dê certo, é preciso que se tenha estabilidade fiscal, econômica, social e jurídica. O país é muito poderoso, mas é muito desigual. Estamos investindo para que a população tenha acesso a uma saúde pública de qualidade”, declarou.

Reforço ao atendimento de urgência e diagnóstico – Como parte do pacote de investimentos, foram destinadas 107 ambulâncias do SAMU 192 para 76 municípios, com investimento de R$ 31,3 milhões. Os veículos vão contribuir para a renovação da frota e ampliar a capacidade de resposta do serviço de urgência e emergência.

Também foram entregues kits cirúrgicos para os municípios de Alagoinhas, Feira de Santana, Jequié, Juazeiro, Porto Seguro, Salvador, Paulo Afonso e Vitória da Conquista, além de tomógrafos e equipamentos hospitalares destinados a unidades estratégicas da rede estadual.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou o impacto dos investimentos na ampliação da capacidade de atendimento. “São ambulâncias, equipamentos e tecnologia que permitem mais exames, cirurgias e atendimento mais rápido para a população”, pontuou.