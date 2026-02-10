Ten Cel. Flailton Frankles recebe título de Cidadão Benemérito de Capim Grosso

O Tenente Coronel da PM da Bahia, Flailton Frankles, recebeu o título de Cidadão Benemérito de Capim Grosso, ontem, na Câmara de Vereadores. Flailton residiu e trabalhou em Feira de Santana por muitos anos, tendo um grande círculo de amigos na cidade. Ele exerceu também o cargo de Secretário Municipal de Transportes.

Sanfoneiro amador, Frankles tem um perfil de militar popular. Recentemente, apareceu no Samba da Praça do Tropeiro e deu uma “canja” na sanfona. Ele residiu por muito tempo em Feira, onde foi Secretário Municipal de Trânsito, entre outras funções na PM da Bahia.