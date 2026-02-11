Carnaval no Pelô tem 150 atrações; Dionorina e Jôh Ras cantam no Largo Pedro Archanjo

Feira de Santana representada no Carnaval do Pelourinho este ano com um tributo a Carlos Pitta e a presença de Dionorina e Jôh Ras no Largo Pedro Arcanjo, na terça-feira de Carnaval em Salvador. Com cerca de 150 atrações e mais de 250 horas de música, o Pelourinho será palco de seis dias de programação intensa no Centro Histórico. Distribuídos entre os Largos do Pelourinho, Pedro Archanjo, Tereza Batista, Quincas Berro D’Água e a Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba.
A programação reúne artistas, grupos e bandas da Bahia em diferentes modalidades, como microtrios, nanotrios, apresentações em palco, orquestras, bandinhas e performances, ampliando o acesso, diversificando linguagens e qualificando a ocupação dos largos do Centro Histórico ao longo da festa.
O Carnaval do Pelô integra a programação oficial do Governo da Bahia no tema “Carnaval da Bahia: Um Estado de Alegria”, reunindo ações do edital público da Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA), que contemplou 81 propostas artísticas, além da participação da Secretaria de Turismo (Setur), por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), que fortalece o calendário cultural do território. No Largo do Pelourinho, parte da grade de atrações é viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).
Entre outros destaques da programação estão Rachel Reis convida Os Gilsons, Afrocidade convida Duquesa, Mariene de Castro, Nelson Rufino convida Sandra Sá, Banjo Novo convida Samba de Oyá, Chico César, Criolo, Luedji Luna, Nação Zumbi e Os Garotin, Quabales convida MV Bill e Vandal convida Ministereo Público.
ESTADO DE ALEGRIA – O Carnaval do Pelô dialoga diretamente com políticas públicas estruturantes, como o Programa Ouro Negro, que assegura apoio a blocos afro, afoxés, grupos de samba e outras entidades de matriz africana. Neste ano, a iniciativa conta com investimento recorde de R$17 milhões, reafirmando o compromisso com a ancestralidade, a valorização da cultura negra e o fortalecimento das entidades que sustentam a identidade cultural da Bahia.
Veja a PROGRAMAÇÃO COMPLETA: