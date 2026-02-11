/ Publicado em Cultura, Destaques

Carnaval no Pelô tem 150 atrações; Dionorina e Jôh Ras cantam no Largo Pedro Archanjo

Feira de Santana representada no Carnaval do Pelourinho este ano com um tributo a Carlos Pitta e a presença de Dionorina e Jôh Ras no Largo Pedro Arcanjo, na terça-feira de Carnaval em Salvador. Com cerca de 150 atrações e mais de 250 horas de música, o Pelourinho será palco de seis dias de programação intensa no Centro Histórico. Distribuídos entre os Largos do Pelourinho, Pedro Archanjo, Tereza Batista, Quincas Berro D’Água e a Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba.

A programação reúne artistas, grupos e bandas da Bahia em diferentes modalidades, como microtrios, nanotrios, apresentações em palco, orquestras, bandinhas e performances, ampliando o acesso, diversificando linguagens e qualificando a ocupação dos largos do Centro Histórico ao longo da festa.

O Carnaval do Pelô integra a programação oficial do Governo da Bahia no tema “Carnaval da Bahia: Um Estado de Alegria”, reunindo ações do edital público da Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA), que contemplou 81 propostas artísticas, além da participação da Secretaria de Turismo (Setur), por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), que fortalece o calendário cultural do território. No Largo do Pelourinho, parte da grade de atrações é viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

Entre outros destaques da programação estão Rachel Reis convida Os Gilsons, Afrocidade convida Duquesa, Mariene de Castro, Nelson Rufino convida Sandra Sá, Banjo Novo convida Samba de Oyá, Chico César, Criolo, Luedji Luna, Nação Zumbi e Os Garotin, Quabales convida MV Bill e Vandal convida Ministereo Público.

ESTADO DE ALEGRIA – O Carnaval do Pelô dialoga diretamente com políticas públicas estruturantes, como o Programa Ouro Negro, que assegura apoio a blocos afro, afoxés, grupos de samba e outras entidades de matriz africana. Neste ano, a iniciativa conta com investimento recorde de R$17 milhões, reafirmando o compromisso com a ancestralidade, a valorização da cultura negra e o fortalecimento das entidades que sustentam a identidade cultural da Bahia.

Veja a PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

QUINTA-FEIRA – 12/02

*
Largo Pedro Archanjo

17h30 | 18h30 – Legião do Samba
19h00 | 20h00 – Filomena Bagaceira
20h30 | 21h30 – Saulo Braga
22h00 | 23h00 – Dan Valente
23h30 | 00h30 – Carla Visi

*
Largo Tereza Batista

17h30 | 18h30 – Jorge Zarath
19h00 | 20h00 – Zé Paulo
20h30 | 21h30 – Sarajane
22h00 | 23h00 – Lhego Valentim e Leva Trio
23h30 | 00h30 – Elas Cantam Axé

*
Largo Quincas Berro D’Água

17h30 | 18h30 – Rafael Pondé
19h00 | 20h00 – Wilsinho Kraychete
20h30 | 21h30 – Escandurras
22h00 | 23h00 – Márcia Short
23h30 | 00h30 – Ricardo Chaves

*
Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba

17h30 | 18h30 – Amanda Santiago
19h00 | 20h00 – Lazzo Matumbi
20h30 | 21h30 – Aloísio Menezes
22h00 | 23h00 – Bailinho de Quinta
23h30 | 00h30 – Jammil

SEXTA-FEIRA – 13/02

*
Largo do Pelourinho

19h00 | 20h30 – Rachel Reis convida Os Gilsons
20h30 | 21h00 – DJ Prettin D’King
21h00 | 22h30 – Márcia Short convida Lazzo e Aloísio Menezes
22h30 | 23h00 – DJ Prettin D’King

*
Largo Pedro Archanjo

17h30 | 18h30 – Adão Negro
19h00 | 20h30 – Afro – Grupo Atabasabar
21h00 | 22h30 – Projeto 03 Artistas – Alvinho, Indy e Brena
23h00 | 00h30 – Serestão do Lopes

*
Largo Tereza Batista

16h00 | 17h00 – Frevo Elétrico – Tributo a Carlos Pita
17h30 | 18h30 – Tonho Matéria
19h00 | 20h30 – Projeto 03 Artistas – Igor Gnomo, Chibatinha e Ágatha Macedo
21h00 | 22h30 – Axé – Oxeturá
23h00 | 00h30 – Lukas Miranda

*
Largo Quincas Berro D’Água

17h30 | 18h30 – Carla Cristina
19h00 | 20h30 – Orquestra Compassos
21h00 | 22h30 – Reggae – Sine Calmon e Morrão Fumegante
23h00 | 00h30 – Serginho Pimenta Nativa

*
Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba

17h30 | 18h30 – Diego Henrique
19h00 | 20h30 – Samba – As Ganhadeiras de Itapuã
21h00 | 22h30 – Antigos Carnavais – Claudia Cunha
23h00 | 00h30 – Márcia Freire
SÁBADO – 14/02

*
Largo do Pelourinho

17h00 | 18h30 – Majur
18h30 | 19h00 – DJ Telefunksoul
19h00 | 20h30 – Jeremias Gomes e convidados
20h30 | 21h00 – DJ Telefunksoul
21h00 | 22h30 – Afrocidade convida Duquesa
22h30 | 23h00 – DJ Telefunksoul
23h00 | 00h30 – Nação Zumbi

*
Largo Pedro Archanjo

14h00 | 15h00 – Aila Menezes
15h30 | 17h00 – Maya
17h30 | 19h00 – Igor Serravalle
19h30 | 21h00 – Igor Hereda
21h30 | 23h00 – Paulo Marcos
23h30 | 00h30 – Edu Casanova

*
Largo Tereza Batista

14h00 | 15h00 – Ana Mametto
15h30 | 17h00 – Breno Casagrande
17h30 | 19h00 – Viny Brasil
19h30 | 21h00 – Bonneco
21h30 | 23h00 – Pradarrum
23h30 | 00h30 – Luciano Calazans

*
Largo Quincas Berro D’Água

14h00 | 15h00 – CBX
15h30 | 17h00 – Sonora Amaralina
17h30 | 19h00 – Sávio Assis
19h30 | 21h00 – Gal do Beco
21h30 | 23h00 – Juliana Ribeiro
23h30 | 00h30 – Batifun

*
Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba

13h30 | 15h30 – Corrupio (Baile Infantil)
16h00 | 18h00 – Gatos Multicores (Baile Infantil)
19h00 | 20h30 – Larissa Luz
21h00 | 22h30 – Projeto 03 Artistas – Ifá, Alissa Sanders e João Teoria
23h00 | 00h30 – Mariene de Castro

DOMINGO – 15/02

*
Largo do Pelourinho

17h00 | 18h30 – Gerônimo
18h30 | 19h00 – MC Fall Clássico
19h00 | 20h30 – Três Marias: Larissa Luz + Anelis Assumpção + Sued Nunes
20h30 | 21h00 – MC Fall Clássico
21h00 | 22h30 – Nelson Rufino convida Sandra Sá
22h30 | 23h00 – MC Fall Clássico
23h00 | 00h30 – Banjo Novo convida Samba de Oyá

*
Largo Pedro Archanjo

14h00 | 15h00 – Cesar Figueiredo
15h30 | 17h00 – Folia Delas
17h30 | 19h00 – Samba – Matilde Charles, Sambaiaiá!
19h30 | 21h00 – Samba – Raimundo Sodré
21h30 | 23h00 – Reggae – Jô Kallado
23h30 | 00h30 – Magary

*
Largo Tereza Batista

14h00 | 15h00 – Ruan Vaqueirinho
15h30 | 17h00 – Paulinho Boca
17h30 | 19h00 – Reggae – Danzi
19h30 | 21h00 – Orquestra – Maestro Zeca Freitas
21h30 | 23h00 – Guitarra Baiana – Cassio Nobre
23h30 | 00h30 – Gereba

*
Largo Quincas Berro D’Água

14h00 | 15h00 – Tenysson Del Rey
15h30 | 17h00 – Orquestra – Orquestra Reggae de Cachoeira
17h30 | 19h00 – Samba – Grupo Botequim
19h30 | 21h00 – Pagode/Pagotrap – Banda Laskinê
21h30 | 23h00 – Arrocha – Gutto Cabaré
23h00 | 00h30 – Nando Borges

*
Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba

13h30 | 15h30 – Grupo Canela Fina (Baile Infantil)
16h00 | 18h00 – Lilica Rocha (Baile Infantil)
19h00 | 20h30 – DH8
21h00 | 22h30 – Projeto 03 Artistas – Jussara Silveira + Sylvia Patricia + Morotó Slim To Slim
23h00 | 00h30 – Vânia Abreu

SEGUNDA – 16/02

*
Largo do Pelourinho

17h00 | 18h30 – Pepeu Gomes e Davi Moraes
18h30 | 19h00 – DJ Bruxa Braba
19h00 | 20h30 – Os Garotin
20h30 | 21h00 – DJ Bruxa Braba
21h00 | 22h30 – Chico César
22h30 | 23h00 – DJ Bruxa Braba
23h00 | 00h30 – Filhos de Jorge

*
Largo Pedro Archanjo

14h00 | 15h00 – Patrick Levy
15h30 | 17h00 – Joyce Alane
17h30 | 19h00 – Reggae – Nelma Marks
19h30 | 21h00 – Samba – Banda Afrosambah
21h30 | 23h00 – Arrocha – Kelly Cristina
23h00 | 00h30 – Juan E Ravena

*
Largo Tereza Batista

14h00 | 15h00 – Pierre Onassis
15h30 | 17h00 – Afro – Aiace
17h30 | 19h00 – Reggae – Mukambu
19h30 | 21h00 – Projeto 03 Artistas – Fusão Afróxé Bass – Acoustic Pressure
21h30 | 23h00 – Rap – Negro Davi
23h00 | 00h30 – Thathi

*
Largo Quincas Berro D’Água

14h00 | 15h00 – Uel
15h30 | 17h00 – Samba – Samba de Roda da Dona Dalva
17h30 | 19h00 – Samba – Mestre Aurino Da Viola
19h30 | 21h00 – Projeto 03 Artistas – Trinca do Samba canta o Samba da Bahia
21h30 | 23h00 – Savannah Lima (à confirmar)
23h00 | 00h30 – Gui Vieira

*
Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba

13h30 | 15h30 – Zé Livrório (Baile Infantil)
16h00 | 18h00 – Ray Gramacho (Baile Infantil)
19h00 | 20h30 – Marcia Castro
21h00 | 22h30 – Projeto 03 Artistas – Show Oritá – Laiô, Rê Freitas e Rei Souza
23h00 | 00h30 – Motumbá

TERÇA – 17/02

*
Largo do Pelourinho

17h00 | 18h30 – Luedji Luna
18h30 | 19h00 – DJ Preta
19h00 | 20h30 – Vandal e Ministereo Público
20h30 | 21h00 – DJ Preta
21h00 | 22h30 – Quabales convida MV Bill
22h30 | 23h00 – DJ Preta
23h00 | 00h30 – Criolo

*
Largo Pedro Archanjo

14h00 | 15h00 – Igor Serravalle
15h30 | 17h00 – Projeto 03 Artistas – Apaxes do Tororó | Cabokaji | Udi
17h30 | 19h00 – Reggae – Dionorina
19h30 | 21h00 – Reggae – Joh Ras
21h30 | 23h00 – Arrocha – Alinne Silva
23h00 | 00h30 – Eletrikaz

*
Largo Tereza Batista

14h00 | 15h00 – Dan Miranda
15h30 | 17h00 – Rap – Aspri RBF
17h30 | 19h00 – Projeto 03 Artistas – Pílula Dendê Sounds
19h30 | 21h00 – Rap – Cangaço Preto
21h30 | 23h00 – Rap – Ravi Lobo
23h00 | 00h30 – Gabriel Mercury

*
Largo Quincas Berro D’Água

14h00 | 15h00 – Viola de Doze
15h30 | 17h00 – Orquestra – Orquestra Santo Antônio
17h30 | 19h00 – Tereza Cristina (à confirmar)
19h30 | 21h00 – Antigos Carnavais – Miss Sueter
21h30 | 23h00 – Gabi Lins
23h00 | 00h30 – Vinnicius

*
Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba

13h30 | 15h30 – Cadeira de Brin (Baile Infantil)
16h00 | 18h00 – Musiclauns (Baile Infantil)
19h00 | 00h30 – Celebração ao Dia Nacional da Axé Music

