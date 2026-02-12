Governo reforça rede de proteção no Carnaval da Bahia com Plantão Integrado dos Direitos Humanos

O lançamento do Plantão Integrado dos Direitos Humanos no Carnaval aconteceu nesta quinta-feira (12), na Biblioteca Central do Estado da Bahia. A estratégia reforça a proteção e a defesa de direitos durante a festa, com foco em crianças e adolescentes, pessoas idosas, mulheres, população LGBTQIAPN+, pessoas negras, pessoas com deficiência, entre outros grupos em situação de vulnerabilidade.

O secretário de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas, participou da abertura oficial e destacou a importância do acolhimento e da atuação articulada no período carnavalesco. “Nós vamos ter mais de 200 profissionais da Secretaria de Justiça e Justiça da Bahia espalhados em todos os circuitos da festa, com 40 instituições públicas envolvidas. No recebimento de denúncias, nas fiscalizações, na orientação, e sobretudo no acolhimento às vítimas de violência e na prevenção. Além de novidades como a Patrulha Inclusiva, em parceria com a Polícia Militar do Estado da Bahia, que vai acolher pessoas com deficiência na festa para apoiar circulação nos circuitos e combater todo tipo de violência ”, explicou o secretário.

Dentre os serviços oferecidos para atender a população estão: recepção e encaminhamento de denúncias de violações de direitos, acompanhamento a ambulantes, cordeiros e trabalhadores informais e a Patrulha Inclusiva, em parceria com a Polícia Militar, para atendimento a pessoas com deficiência nos portais e circuitos.

Postos fixos – O serviço funciona de 12 a 17 de fevereiro em três pontos estratégicos: Circuito Osmar, na sede do Procon (Rua Carlos Gomes, 746, 2 de Julho); Circuito Dodô – Barra (Av. Centenário, em frente ao Shopping Barra) e na Estação de Metrô da Lapa, onde acontece a distribuição de pulseiras de identificação para crianças.

No dia 12, o atendimento ocorre das 14h às 4h. De 13 a 17 de fevereiro, o Plantão funciona das 9h até às 4h da quarta-feira de Cinzas. O serviço também está disponível pelo WhatsApp: (71) 98249-6016. Além dos postos, o Governo da Bahia leva às ruas a campanha “Respeito é Nosso Direito! ”, que reforça o combate à discriminação e valoriza a diversidade.

