Mais de 1 milhão de foliões no primeiro dia do Carnaval de Salvador

O primeiro dia do Carnaval da Bahia 2026 recebeu cerca de 1,3 milhão de foliões, que passaram pelos 53 portais de abordagens distribuídos pelos três circuitos oficiais, e terminou com avaliação positiva.

Os dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) também revelam que os casos de roubo reduziram 46% em relação ao ano passado e sete foragidos da Justiça foram capturados com a ajuda das câmeras de reconhecimento facial.

O balanço foi apresentado ao governador Jerônimo Rodrigues na manhã de hoje ( sexta-feira (13), no Quartel dos Aflitos, no Centro.