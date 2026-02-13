Pesquisa mostra Feira entre as 23 cidades do interior do Brasil melhor administradas

O município de Feira de Santana está entre as 11 administrações mais bem avaliadas do Brasil entre cidades do interior, em pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa Verita, empresa mineira de pesquisa mercadológica, governamental e eleitoral. A pesquisa analisou exclusivamente prefeitos que governam fora das capitais, destacando aqueles que apresentam melhor desempenho na avaliação popular.

Feira de Santana é a única representante da Bahia na lista dos 23 gestores mais bem avaliados do país nesse recorte.

O levantamento do Instituto Verita inverteu a lógica tradicional das pesquisas, que costumam concentrar atenções nas capitais, e voltou os olhos para o interior do Brasil — onde vivem milhões de brasileiros e onde os desafios da gestão pública exigem criatividade, planejamento e responsabilidade fiscal.

INSTITUTO VERITÁ – Em 2022 o Veritá se destacou por realizar o maior número de pesquisas registradas no TSE. Foram 152 feitas avaliando os cenários para governador, senador e presidente. Também foi o que registrou o maior número de entrevistas em suas pesquisas: 182 mil, aproximadamente. A empresa foi criada em 1995