Com apoio de Zé Ronaldo vai ser mais fácil ajudar Feira, diz Jerônimo sobre reeleição

Jerônimo disse que já está de mãos dadas com Zé Ronaldo em algumas questões de interesse do Município, como a duplicação do Anel do Contorno, mas que o apoio do Prefeito à sua reeleição vai tornar mais fácil para o governo do Estado ajudar Feira de Santana.

A declaração do governador foi hoje pela manhã em coletiva de imprensa, em Salvador. O governador enfatizou que é uma decisão de Ronaldo mas não escondeu que tem “interesse” nesse apoio. “Não é só para competir na eleição com capacidade de concorrência” , disse Jerônimo, “mas é porque terei maior facilidade de ajudar a gente de Feira de Santana”.  O governador referiu-se nos mesmos termos ao prefeito de Jequié, Zé Cocá, que já declarou apoio.

 

