Centro Comunitário pela Vida será construído no Alto do Papagaio em área que foi da Emater

O Centro Comunitário pela Vida (Convive) de Feira de Santana será construído em área de 10 mil metros quadrados. na rua Eunápolis, onde funcionaram antigas instalações da extinta Emater-BA, no Alto do Papagaio.

Os Centros Comunitários pela Vida são equipamentos públicos,.articulados pelo Ministério da Justiça, que visam prevenir a violência em territórios vulneráveis, “por meio da difusão da cultura de paz e geração de oportunidades, promovendo a inclusão social e a cidadania, com foco na redução da criminalidade e das desigualdades sociais.”

Apenas 30 cidades no Brasil foram contempladas pelo edital. Na Bahia,foram Salvador, Feira de Santana (bairro Papagaio) e Juazeiro. O investimento é em torno de 20 milhões e faz parte do PAC II .

Na segunda-feira,23, em solenidade cima presença de autoridades estaduais e federais, o prefeito Zé Ronaldo assina a ordem de serviço. A solenidade seria nesta quinta-feira, 19, mas em acordo com o Governo Federal, a Prefeitura adiou para o dia 23, segunda-feira. O prefeito também anunciará outras obras para o bairro..