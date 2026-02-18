Paróquias da Arquidiocese de Feira promoveram “retiros” durante o Carnaval

Diversas paróquias da Arquidiocese de Feira de Santana, promoveram retiros, reunindo fiéis em uma experiência que antecede o início da Quaresma. Realizados em diferentes comunidades e com participação expressiva da juventude, os encontros apresentaram uma proposta de “alegria, espiritualidade e aprofundamento da fé, oferecendo um caminho de vivência cristã durante o feriado”

Entre as iniciativas realizadas, o retiro Maranathá de Carnaval, promovido pela Missão Jovens Sarados da Arquidiocese de Feira de Santana, reuniu cerca de 80 jovens durante quatro dias, de sábado a terça-feira, em uma escola localizada no bairro Fraternidade. Em sua segunda edição neste período carnavalesco, o encontro teve como inspiração a passagem bíblica “Nós amamos porque Ele nos amou primeiro” (1Jo 4,19), propondo momentos de formação, espiritualidade e convivência fraterna voltados especialmente para a juventude.

Na Paróquia Nossa Senhora da Conceição do Jacuípe, em Conceição do Jacuípe, o retiro com o tema “De volta pra casa, o Pai te espera” aconteceu entre sábado e domingo, reunindo cerca de 30 jovens. A programação buscou favorecer a experiência do reencontro com Deus por meio de pregações, oração e partilha, fortalecendo a caminhada espiritual dos participantes.

Já na Paróquia São Francisco de Assis, o Retiro de Carnaval teve como tema “Unidos em Cristo, somos mais fortes” e foi realizado no sábado (15). O encontro contou com as pregações de Rony Porto e Júnior Mariano, do Exército da Imaculada, além de Adoração ao Santíssimo, momento mariano e encerramento com a Santa Missa presidida pelo pároco, padre Antônio. A iniciativa reforçou o compromisso missionário da comunidade e a vivência da fé em comunhão.

Outro destaque foi o Renascer, promovido pela Obra Shalom de Feira de Santana, realizado na Paróquia São João Paulo II. O encontro reuniu fiéis em uma programação marcada por espiritualidade, música, pregações e momentos de oração, reafirmando a proposta de viver o carnaval como tempo de encontro com Deus e renovação da esperança cristã.