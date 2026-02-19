Baile Concerto da Sinfônica da Bahia faz “Saideira” sábado e domingo no Pelô e no Castro Alves

O ‘Baile Concerto – A Saideira’ acontece neste sábado, 21, às 19h, no Largo do Pelourinho, com entrada gratuita. No domingo (22), também às 19h, o evento segue na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Para a apresentação na Concha, ainda há ingressos disponíveis na plataforma Sympla e na bilheteria do TCA, pelos valores de R$80 (inteira) e R$40 (meia).

Sob a regência e direção musical do maestro Carlos Prazeres e a direção artística de Manno Góes, o ‘Baile Concerto – A Saideira’ traz a OSBA ao lado de grandes nomes de diversos estilos da música baiana: Alinne Rosa, Cortejo Afro, Illy, Larissa Luz, Nelson Rufino, Robson Morais e Serginho do Adão Negro. Além deles, Edcity (apenas no sábado) e Zeca Veloso (apenas no domingo) formam o time de convidados que darão voz a esse repertório diverso e especial, com participações do violinista da OSBA, Mário Soares, e da soprano Raquel Paulin. Cada convidado apresentará um pouco do que está presente no Carnaval de Salvador.

“Alinne Rosa traz a energia do trio elétrico, do pop baiano e do axé music; o Cortejo Afro vem com a força ancestral, estética e percussiva dos blocos afro e do Pelourinho; Edcity chega com a força do pagodão baiano; Illy apresenta uma nova voz da Bahia, entre o urbano, o samba e o contemporâneo; Larissa Luz agrega com sua potência afro, política, cênica e vocal; Nelson Rufino, baiano da gema, representa o nosso samba de raiz; Robson Morais canta o axé romântico e popular dos sucessos da eterna Banda Mel; Serginho do Adão Negro está presente porque o reggae baiano também é Carnaval; além de Zeca Veloso, que faz esse elo entre tradição e juventude“, explica Manno Góes.

Sobre o Baile Concerto | Criado em 2018, o Baile Concerto se consolidou como um dos eventos mais aguardados da temporada da OSBA, conectando a música sinfônica às tradições do Carnaval baiano e brasileiro. Nas sete edições realizadas, o projeto já prestou tributos às comemorações dos 35 e 40 anos do axé music e aos 75 anos do trio elétrico, além de homenagear o repertório carnavalesco de grandes artistas como Moraes Moreira, Gal Costa e Chico Buarque. Entre os artistas convidados, reuniu nomes como Armandinho Macêdo, Bailinho de Quinta, Banda Mel, Claudia Cunha, Clara Buarque, Gerônimo Santana, Josyara, Luiz Caldas, Manno Góes, Marcia Castro, Margareth Menezes, Moyseis Marques, Paulinho Boca de Cantor e Zé Ibarra.