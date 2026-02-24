Ordem de construção do Convive marca novo passo para a juventude em Feira de Santana

A manhã de ontem, segunda-feira (23), marcou um novo capítulo para Feira de Santana, com a assinatura da ordem de serviço para o início das obras do Centro Comunitário pela Vida (Convive), no bairro Papagaio. O ato reuniu autoridades municipais, estaduais e federais, além da comunidade, vereadores, deputados federais e estaduais e representantes de sindicatos.

Estiveram presentes o prefeito José Ronaldo de Carvalho, o vice-prefeito Pablo Roberto, o governador, em exercício, Geraldo Júnior, o senador Jaques Wagner e o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

O Convive será implantado na rua Eunápolis, no Alto do Papagaio, em uma área de cerca de 10 mil metros quadrados, com quadra coberta, auditório, campo de futebol e piscina. Mais do que um equipamento esportivo e social, o projeto nasce com um objetivo de afastar crianças e jovens da criminalidade, oferecendo orientação, atividades educativas e oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional.

Trata-se de uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Governo do Estado e as prefeituras. O ministro Wellington César foi representado por Adriana Marques, chefe da Participação Social e Diversidade do Gabinete do Ministro, e por Leandro da Cunha, coordenador de Políticas de Prevenção à Violência e à Criminalidade da Senasp.

O equipamento público, vinculado ao PAC 2, trará ainda uma inovação proposta pelo MJSP: a criação do Protocolo de Participação Social e Diversidade, que prevê a integração da comunidade em todas as etapas da obra.

A iniciativa integra políticas públicas voltadas à prevenção da violência e conta com a articulação do programa Bahia pela Paz. A proposta é atuar diretamente nas comunidades com maior vulnerabilidade social, fortalecendo vínculos familiares e comunitários e criando alternativas concretas para a juventude.

Durante o evento, o prefeito José Ronaldo destacou que a assinatura da ordem de serviço simboliza um compromisso amplo com a região.

“Estamos assinando hoje a ordem de serviço do Convive, mas também autorizando intervenções fundamentais para toda essa região. Vamos executar a requalificação da Lagoa do Chico Maia e implantar um novo sistema de drenagem para os bairros Papagaio e Mangabeira. Esse conjunto de obras significa infraestrutura, dignidade e qualidade de vida para a população”, afirmou.

O governador em exercício, Geraldo Júnior, enfatizou a integração entre os entes federativos. “Esse é um exemplo claro de que, quando Município, Estado e União trabalham juntos, quem ganha é a população. O Convive nasce como um espaço de cidadania, inclusão e prevenção, dialogando diretamente com as necessidades da juventude e das famílias da região.”

Já o senador Jaques Wagner destacou a importância do investimento social aliado à infraestrutura. “Não se trata apenas de construir paredes e quadras. Estamos investindo em oportunidades, em orientação e em futuro. Equipamentos como o Convive ajudam a criar caminhos para que nossos jovens tenham perspectivas e apoio.”

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, reforçou o papel do Governo Federal na consolidação do projeto. “Esse é um investimento estratégico, que une desenvolvimento urbano, inclusão social e prevenção. O Governo Federal está comprometido com iniciativas que transformam realidades, e o Convive é um exemplo concreto dessa política pública.”

Com a ordem de serviço assinada, as obras devem ser iniciadas nos próximos dias. A expectativa é de que o equipamento se torne referência regional na promoção de atividades comunitárias, contribuindo para o fortalecimento social e para a melhoria da infraestrutura urbana no Papagaio e na Mangabeira.

Fotos: Silvio Tito