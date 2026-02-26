Clériston Andrade tem 25 mil peças de enxoval hospitalar agora todas com ‘chips’

O Hospital Regional Cleriston Andrade tem cerca de 25 mil peças de enxoval hospitalar , agora todas identificadas por radiofrequência através de chips implantados nos tecidos. O sistema permite o rastreamento individualizado de cada item. Com isso, é possível identificar a localização, o tempo de permanência nos setores, possíveis extravios e até danos registrados. A iniciativa da Secretaria de Saúde da Bahia, surgiu a partir da necessidade de aprimorar a gestão do enxoval nas unidades de toda a rede estadual e o HGCA é a primeira unidade do interior do estado, de gestão direta da Sesab, a receber oficialmente a tecnologia, que será expandida para outros hospitais ao longo do ano.

Muda de enxoval padrão para um paciente:

Roupas de Cama: Lençol de cima, lençol de baixo (comum ou com elástico), fronha e, muitas vezes, uma colcha ou cobertor.

Roupas de Banho: Toalha de banho, toalha de rosto e, em alguns casos, tapete de banheiro (piso).

Vestuário do Paciente: Camisola (geralmente transpassada ou aberta nas costas para facilitar exames) ou pijama (calça e camisa).

Durante a entrega oficial do serviço, realizada nesta semana no HGCA, a diretora-geral da unidade, Dra. Cristiana França, destacou que o investimento integra uma série de ações voltadas à incorporação de tecnologias na rotina hospitalar. Na opinião dela com a nova ferramenta, o HGCA fortalece sua política de investimento em tecnologia e aprimoramento da gestão hospitalar, garantindo maior controle dos insumos, redução de perdas e otimização dos recursos, em benefício direto da assistência oferecida à população.

“Estamos avançando em soluções que qualificam nossos processos internos e impactam diretamente na assistência ao paciente. O controle informatizado do enxoval representa mais organização, economia e eficiência na gestão dos recursos públicos”, afirmou.