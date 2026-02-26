IPHAN entrega aos vencedores o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade dia 3 em Brasília

O Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan) entrega, na próxima terça, 3, às 19h, aos vencedores de 2025 Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade. A cerimônia vai acontecer na Universidade de Brasília (UnB), como parte da programação do I Fórum do Sistema Nacional do Patrimônio Cultural, quando será também anunciado o tema da premiação deste ano 2026.

O Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade é uma das principais premiações nacionais que reconhece ações exemplares de preservação e promoção do patrimônio cultural brasileiro. Criado em 1987, o prêmio homenageia Rodrigo Melo Franco de Andrade, fundador do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O tema da edição de 2025 foi “Patrimônio Cultural, Territórios e Sustentabilidade”, valorizando iniciativas que promovam a sustentabilidade social, ambiental e econômica em contextos urbanos, rurais e periféricos.

São 18 ações vencedoras do 38º Prêmio Rodrigo, de 2025,(clique) que vai receber seus respectivos prêmios. O evento terá transmissão ao vivo pelo canal do Iphan no YouTube.