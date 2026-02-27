Retreta com a Filarmônica 25 de Março neste sábado no Coreto da Matriz de Sant’Anna

É neste sábado (28) que acontece a segunda edição do projeto Retreta, iniciativa da Filarmônica 25 de Março que resgatou, em dezembro, a tradição das retretas em praça pública em Feira de Santana. A apresentação será às 19h, no coreto da Praça da Matriz, e reúne repertório histórico e música popular brasileira em arranjos escritos especialmente para banda.

Um dos destaques do programa são músicas consagradas da MPB que ganharam novos arranjos do maestro Antônio Neves, regente da Filarmônica 25 de Março e autor do projeto Retreta. As obras dialogam com diferentes momentos da música brasileira e ampliam as possibilidades sonoras da banda.

Entre elas está Os Pintinhos no Terreiro, chorinho virtuoso de Zequinha de Abreu, publicado originalmente em 1931. O arranjo, assinado por Antônio Neves em 2026, surgiu a partir do relato do bandolinista Dinho do Bandolim sobre a interpretação da música pela 25 de Março em décadas passadas. Como a partitura original não integra o acervo da instituição, foi realizada uma nova edição especialmente para esta apresentação.

Outra obra conhecida do público é Quebra-Pedra, faixa-título do álbum Stone Flower (1970), de Tom Jobim. No arranjo para banda de música, o maestro buscou incorporar novas sonoridades ao repertório tradicional, aproximando a linguagem da bossa nova e do jazz instrumental do universo das filarmônicas.

O programa inclui ainda a Suíte dos Pescadores, de Dorival Caymmi, obra que retrata poeticamente a vida dos pescadores baianos. O arranjo amplia o contato dos músicos da banda com a produção de Caymmi e reforça o diálogo entre a música de concerto popular e a tradição das bandas.

Além desses clássicos da música brasileira, a apresentação contará também com obras de maestros feirenses, reafirmando o compromisso do projeto Retreta com a valorização do acervo histórico da Filarmônica 25 de Março e da produção musical local.

Nesta segunda edição, a Filarmônica 25 de Março recebe como segunda filarmônica convidada do projeto a Sociedade Lítero Musical Minerva Cachoeirana, da cidade histórica de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, fortalecendo o intercâmbio cultural entre bandas tradicionais do estado. A programação da noite inclui ainda a exposição fotográfica “Notas de um Tempo Antigo: Imagens que Contam Histórias”, com registros antigos de Feira de Santana.

O projeto Retreta é uma produção da Sociedade Filarmônica 25 de Março, por meio da Lei Rouanet, com patrocínio da Rede Menor Preço, DPC Distribuidora e da Bartofil, apoio institucional da Fundação Senhor dos Passos e realização do Ministério da Cultura, Governo do Brasil.

Foto: Anderson Moreira