Próximo ‘Jam na Cuca’ vai ser na Lagoa Grande (ou Lagoa do Jacaré) no dia 22

As próximas duas edições do evento de música “Jam na Cuca” vai acontecer no espaço aberto da Lagoa Grande, conhecida também como a Lagoa do Jacaré, um dos locais mais acessados pela população em termos de lazer e com uma infraestrutura paisagem bem agradável. A notícia foi dada em vídeo pela Produção (@nanaoliveira) desse evento que seguiu em Feira a ideia da Jam no Mam em Salvador e vem dando certo.

https://www.instagram.com/stories/jamnacuca/3843500325878030295?utm_source=ig_story_item_share&igsh=MWJseGx1ZHZuY29wbA==