Edital para a PPP de construção do Hospital Municipal de Feira será publicado próxima semana

A Prefeitura de Feira de Santana vai publicar, na próxima semana, o edital para contratação de Parceria Público-Privada (PPP) destinada à construção, equipagem, operação e manutenção do Hospital Municipal de Feira de Santana. Os detalhes do projeto serão apresentados em coletiva de imprensa na segunda-feira (9), às 10h, no Paço Municipal Maria Quitéria.

O empreendimento será implantado por meio de PPP, na modalidade de concessão administrativa, com prazo de 22 anos. Com capacidade para 110 leitos — sendo 100 especializados e 10 de UTI adulto —, a unidade será voltada à prestação de serviços de média e alta complexidade, ampliando a oferta assistencial no município. O hospital será 100% voltado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

“Será um equipamento de grande impacto para o sistema de saúde de Feira de Santana, com estrutura moderna, mais de 100 leitos, unidades de terapia intensiva, centro cirúrgico e ambulatórios. Um hospital completo, pensado para atender às necessidades da população”, destacou o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Matos.

O projeto contempla a realização de cirurgias eletivas e leitos de retaguarda destinados a pacientes que necessitam de internação clínica. O hospital também será equipado com moderno parque tecnológico de bioimagem, oferecendo exames de tomografia, ressonância magnética, ultrassonografia e ecocardiografia.

Para Rodrigo Matos, o novo Hospital Municipal representa o compromisso da gestão com a ampliação e qualificação da assistência à população. “Esse hospital é um sonho coletivo — da gestão, dos profissionais de saúde e da comunidade. Ele vai fortalecer nossa rede, oferecer serviços de alta qualidade e enfrentar parte importante dos desafios assistenciais do município”, afirma o titular da Saúde.