Prefeitura de Feira cede imóveis públicos para sedes de quatro entidades.comunitárias

A Prefeitura de Feira de Santana cedeu quatro prédios públicos da rede municipal que estavam sem uso para abrigar associações que desenvolvem atividades voltadas ao atendimento gratuito à população. Foram contemplados com a assinatura do termo de cessão a Associação Comunitária dos Moradores do Jacu, do distrito de Matinha; a Associação Ame Mais Feira V Sustentável; a Comunidade Católica Sagrado Coração de Jesus, do povoado de Pau Seco, no distrito de Humildes; e a Associação de Apoio à Pessoa com Câncer (AAPC).

O termo de cessão, equivalente a um empréstimo, foi assinado pelo prefeito Zé Ronaldo de Carvalho, ontem, no Paço Municipal Maria Quitéria.

A cessão dos imóveis às entidades segue critérios estabelecidos por leis federais. Não se configura como uma doação, mas como um empréstimo, ainda que sem data prevista para expirar. O imóvel também não pode ser repassado nem ter sua função desviada.