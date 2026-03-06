Teatro do Centro de Convenções, a partir de domingo, abre as portas para celebrar o Mês da Mulher

O Teatro e Centro de Convenções de Feira de Santana apresenta uma programação especial que coloca o protagonismo feminino no centro da cena artística. Nos dias 8, 13, 14 e 22, o espaço recebe shows musicais, espetáculos e encontros formativos, afirmando-se como território de escuta, reflexão, resistência e expressão artística.

A programação gratuita conta com apresentações das cantoras Sued Nunes, Paula Sanffer, Ana Castelo, Carol Pereyr, Cecília Castelli, Victória Alencar e da atriz Eddy Veríssimo. Do canto autoral à memória do samba, do teatro politizado ao relato de trajetórias consolidadas, as performances dialogam com temas como identidade, violência, resistência cultural, permanência artística e reconhecimento, provocando interações com o público.

8 DE MARÇO – No Dia Internacional da Mulher, o teatro e Centro de Convenções abre a agenda de março, às 18 horas, com o show “À meia luz” da cantora Sued Nunes, uma das vozes mais potentes da música brasileira contemporânea. Indicada ao Grammy Latino 2025, na categoria Melhor Artista Revelação, Sued construiu sua trajetória musical a partir do Recôncavo Baiano, território que atravessa a sua obra, poética e forma de existir no mundo. Após a apresentação, participa de um bate-papo com o público sobre carreira e produção musical feminina.

SOBEJO – A agenda segue no dia 13, às 19 horas, com o monólogo “Sobejo”. A atriz Eddy Veríssimo aborda no palco a violência de gênero, bem como estratégias de luta e resistência, confrontado a lógica estabelecida pelo patriarcado. A dramaturgia expõe marcas deixadas pela agressão doméstica, através da personagem Georgina Serrat, uma mulher que vê a sua dignidade, seus sonhos e sua felicidade ruírem ao descobrir a face brutal e violenta do companheiro. Ao fim do espetáculo teatral, dirigido por Luiz Buranga e com trilha sonora original de Roquildes Júnior, os artistas estabelecem um diálogo aberto com o público.

SHOW LINHA DO TEMPO – A cantora feirense Paula Sanffer apresenta, no dia 14, às 18 horas, o show “Linha do Tempo”, em comemoração às duas décadas de sua carreira. O projeto Paula Sandler – 20 anos reconstitui a jornada artística, através de canções que marcaram diferentes fases deste trajeto. O repertório reúne canções autorais e releituras de sucessos da MPB e de músicas que remetem diretamente à matriz africana, tais como samba, samba-reggae e swing baiano.

ELAS CANTAM SAMBA – Para finalizar, a curadoria reafirma o espaço cultural como território de celebração reunindo no dia 22, às 19 horas, Ana Castelo, Carol Pereyr, Cecília Castelli e Victória Alencar no show “Elas Cantam Samba”. As cantoras revisitam diversas fases e vertentes do samba, destacando canções emblemáticas da música popular brasileira.